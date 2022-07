Premium Het beste van De Telegraaf

Dode op het strand in Scheveningen was vaste klant: ’Dit was zijn favoriete plekje’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Regio15

Den Haag - Op het Scheveningse strand is maandagmiddag iemand dood aangetroffen op een strandbedje. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen aanwijzingen dat de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is mogelijk dat degene is overleden door het warme weer.