Reptielentheorie Baudet niet om te lachen: ’Duidelijke connotatie met Jodenhaat’

Premium De Kwestie

’We leggen de bal te snel bij de overheid’

Sportclubs kraken onder de energieprijzen voor hun veldverlichting, zwembaden en ijsbanen. Terechte paniek, vindt prof. Theo Schuyt, al zien verenigingen oplossingen vaak over het hoofd. „De overheid om hulp roepen is een reflex geworden. We zijn verleerd zelf initiatief te nemen.”