Ruim negen jaar cel voor neersteken advocaat Zoetermeer

De rechtbank Den Haag had in juni 2019 verdachten Yassine D. en Marwan I. veroordeeld tot respectievelijk 8 jaar en 3 maanden en 8 jaar cel. Er waren in hoger beroep celstraffen tot twaalf jaar geëist. D. heeft al een flink strafblad. Hij is onder meer eerder veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012.

De advocaat had op 26 september 2017 op haar kantoor een afspraak met een potentiële cliënt. Na een kort gesprek over een echtscheiding werd zij met een stanleymes neergestoken. Zij heeft blijvende littekens en heeft het advocatenkantoor - dat ze samen met haar zus runde - moeten opgeven. De aanleiding voor de steekpartij is nooit duidelijk geworden en ook is nooit opgehelderd wie de steker en de opdrachtgever is. De twee verdachten, die met de steker en een chauffeur naar Zoetermeer waren gereisd, hebben daar nooit wat over willen vertellen.

Volgens het hof waren de 23-jarige mannen intensief betrokken bij deze aanval. „Het snijden in het gezicht van de vrouw was zo gevaarlijk dat sprake is van een poging tot moord. De mannen hadden van tevoren kunnen bedenken dat het verkeerd af had kunnen lopen. De mannen worden daar verantwoordelijk voor gehouden, ook al hebben zij het slachtoffer niet zelf gestoken.”