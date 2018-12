Donderdag zware avondspits

„Vooral in een zone van Zeeland via Utrecht naar het oosten van het land ontstaat mogelijk een sneeuwdek van 5 tot 10 centimeter”, aldus Diana Woei van Weerplaza. „Waarschijnlijk gaat het pas sneeuwen na het drukste moment van de spits, maar de regen kan al tot extra vertraging leiden.”

In de nacht naar vrijdag blijft de sneeuw liggen bij een minimumtemperatuur van 0 tot 3 graden en is er kans op gladde wegen. De sneeuw en gladheid zijn vrijdag in de ochtendspits mogelijk ook hinderlijk in het verkeer.

Na het weekend blijft het vaker droog maar wordt het kouder.