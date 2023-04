Grote brand in woning in centrum Heerenveen, NL Alert verstuurd

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AS Media

HEERENVEEN - In een appartement in het centrum van de Friese stad Heerenveen is zaterdag rond 18.45 uur brand uitgebroken. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om het vuur in de woning boven een eetgelegenheid aan het Breedpad te bestrijden. Vanwege de dichte bebouwing spreekt de brandweer van een zeer grote brand.