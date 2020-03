IJsbeertweeling voor het eerst naar buiten in Ouwehands Dierenpark

De dierentuin plaatste beelden van het memorabele moment op sociale media, zodat iedereen toch nog kon meegenieten. Het park is dicht vanwege het coronavirus. De moeder en haar jongen verbleven tot nu toe in het kraamhol waar het donker is en er bijna geen geluid van buiten doordringt.

De twee ijsbeertjes hebben nog geen naam gekregen, omdat de verzorgers er nog niet achter zijn welk geslacht ze hebben. Wel zijn de namen bekendgemaakt die de dieren zullen krijgen zodra bekend is of het mannetjes of vrouwtjes zijn. De mannennamen zijn Yuka en Atlas, de vrouwennamen Yura en Nova.