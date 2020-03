Geen ouderen van intensive care weren

De voltallige Kamer stemde donderdagnacht in met die oproep van 50PLUS. Die partij reageerde op berichten vanuit de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Diederik Gommers, voorzitter van die vereniging, zei dat ouderen of premature kinderen mogelijk als eerste plaats moeten maken als de ic volstroomt. De afweging zou dan worden wie de meeste overlevingskansen heeft. In Italië worden volgens Gommers mensen boven de 70 al niet meer opgenomen op de ic.

Zo ver moet het in Nederland niet komen, vindt de Tweede Kamer. „De ene tachtigjarige is niet dezelfde als de andere”, vindt 50PLUS, dat oproept iedere patiënt als individu te behandelen.

De Kamer debatteerde donderdagavond tot diep in de nacht over de corona-crisis. Er was felle kritiek op het beleid van het kabinet om de scholen nog open te houden en de warrige communicatie van de overheid.Een motie om de scholen te sluiten tot 31 maart, haalde geen meerderheid. Wel vond de Kamer dat elke dag bekeken moet worden of basis- en middelbare scholen wel open kunnen blijven.

Daarnaast stemde een meerderheid van de Kamer in met een oproep van D66 om een steunpakket van de culturele sector. Ook was er in de nacht Kamerbrede steun voor een PvdA-plan voor een economisch stimuleringspakket voor specifieke sectoren die nu getroffen worden, zoals de horeca of de luchtvaart. Eerder op de dag stemden de coalitiepartijen daar nog tegen.