Topdrukte op stranden en in parken: politie en gemeentes grijpen in

Ook op toegangswegen naar het strand stonden sinds donderdagmorgen al grote files. De veiligheidsregio in Zeeland heeft mensen opgeroepen om helemaal niet meer te komen. Beverwijk gooide de weg naar het strand bij Wijk aan Zee dicht.

Ook in Castricum zijn de strandwegen dicht. Noordwijk meldde al in de ochtend dat de ’gemeentelijke parkeerplaatsen helemaal vol’ zijn en dat een autoritje geen zin meer had.

Hoewel het broodnodig is om Vitamine D te ’tanken’ – wat ook gemakkelijk kan in een anderhalvemetersamenleving – houdt niet iedereen afstand. Onder meer bij Park Somerlust in Amsterdam was het donderdag hutje-mutje.

Bij Park Somerlust in Amsterdam is de drukte enorm. Ⓒ ANP

Politie en handhavers hebben op enig moment ingegrepen en iedereen gesommeerd te vertrekken. Ook het marineterrein in Amsterdam stroomt langzaam leeg, nadat iedereen is gevraagd te vertrekken, laat een gemeentewoordvoerder weten aan De Telegraaf. „De deuren gaan straks dicht.”

Handhavers en politie ontruimen Park Somerlust vanwege de te grote drukte. Ⓒ ANP

Bij het Vondelpark wordt besloten het aantal bezoekers te doseren door alleen twee hoofdingangen te openen. Er mogen alleen mensen weer in als er mensen uit gaan. Dat resulteert in massale rijen, blijkt uit een foto die een lezer opstuurt. „Dit is echt geen anderhalve meter afstand... De rij is zeker tachtig meter lang.”

Topdrukte bij het Vondelpark. Ⓒ Telegraaf Tiplijn

Ook op andere plekken in het land is het druk. In provincie Utrecht sluiten meerdere gemeentes toegangswegen of recreatieplekken. Stichtse Vecht vraagt mensen weg te blijven bij De Meent, gemeente De Ronde Venen houdt mensen weg bij de zandeilanden, de gemeente Wijdemeren heeft een strand van de Loosdrechtse Plassen gesloten. In de gemeente Houten is het net zo druk.

Ook het strand van Scheveningen ligt vol. In duingebied Meijendel worden fietsers teleurgesteld. „Je mag er alleen nog uit”, laat een lezer weten.

Het strand voor de kust van Scheveningen. Ⓒ Regio15

Verschillende recreatiestranden in Gelderland werden afgesloten omdat beheerder Leisurelands het te druk vond. De Zandenplas bij Nunspeet, het strand Nulde Zuid, Rhederlaag (Giese Kop en Noordoever) bij Zevenaar en De Kuiter Naakstrand bij Bussloo zijn niet meer toegankelijk voor publiek.

Het fietspad bij Meijendel wordt afgesloten. Ⓒ Telegraaf Tiplijn

Ook in Groningen vraagt de politie aan bezoekers om het Noorderplantsoen te verlaten, meldt onze verslaggever ter plaatse.

Eerste officiële zomerse dag

Op het hoofdstation in De Bilt heeft de temperatuur donderdagmiddag de 25 graden bereikt. Daarmee is het de eerste officiële zomerse dag van het jaar, aldus Weeronline. In Westdorpe is de temperatuur tot dusver het hoogst met 27,1 graden.

Vorig jaar kwam het op 1 juni tot de eerste officiële zomerse dag van het jaar, precies op de eerste dag van de meteorologische zomer. De eerste dag met 25 graden of meer in De Bilt vindt gemiddeld op 18 mei plaats. Het record voor de vroegste officiële zomerse dag staat op 14 april 2007.

Bekijk de foto’s:

Nederland geniet op het overvolle strand van Bloemendaal aan Zee. Ⓒ Michel van Bergen

Op het strand van Bloemendaal aan Zee is het behoorlijk druk met mensen die van het heerlijke weer genieten. Ⓒ Michel van Bergen

Vooral veel ouders met jonge kinderen liggen op het strand. Ⓒ Michel van Bergen

Wie nog van plan was op deze stralende Hemelvaartdag naar het strand te gaan, heeft pech. De gemeenten Beverwijk heeft de toegangsweg naar het strand van Wijk aan Zee afgesloten. Ⓒ Michel van Bergen

„Prachtig en rustig strand bij Noordzee strand in Ouddorp!”, laat lezer Ricardo Minderman weten. Ⓒ Telegraaf Tiplijn

Amsterdammers genieten ook op het Museumplein van het lekkere weer. Ⓒ ANP

Een jongen speelt met zijn hond in het Amsterdamse park. Ⓒ ANP

In Rotterdam zijn ze inventief: de gemeente heeft cirkels aangebracht in de ligweides van het Kralingse Bos. Ⓒ ANP

Sommige landgenoten zijn ambitieus: allemaal met een camper in de rij voor de veerpont naar Texel. Ⓒ Inter Visual Studio

Op het eiland zelf zijn maatregelen genomen. Ⓒ Inter Visual Studio

Zwemplas 't Nije Hemelriek in Drenthe is razend populair. Ⓒ Persbureau Meter

„De parkeerplaatsen staan vol en verkeersregelaars sluiten de toerit af naar de zwemplas af”, meldt een aanwezige aan De Telegraaf. Ⓒ Persbureau Meter

Netjes in de pas lopen in dierentuin Burgers' Zoo, want: anderhalve meter. Ⓒ ANP

Aapjes kijken; het kan weer. Ⓒ ANP

Anderhalve meter is voor sommigen wel een rekbaar begrip. Ⓒ ANP