Bijna 100 gewonde agenten bij pro-Palestijnse protesten in Berlijn

Bijna zestig mensen werden gearresteerd voor ordeverstoring, geweld, aanvallen op politiemensen en het bevrijden van betogers die waren aangehouden. Nog eens 150 mensen krijgen een proces-verbaal voor minder zware vergrijpen.

De politie was met 900 man aanwezig om de vier betogingen tegen Israëls optreden in de Gazastrook in goede banen te leiden in de stadsdelen met veel inwoners van Arabische of Turkse komaf.

Het werd gewelddadig toen de politie een bijeenkomst opbrak waar de coronaregels niet werden gerespecteerd. Agenten werden bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk, waarop de politie pepperspray inzette.

Ook elders in Duitsland - en in andere Europese landen - werd gedemonstreerd tegen de lucht- en artillerie-aanvallen waarmee Israël reageert op raketaanvallen van met name Hamas in de Gazastrook.