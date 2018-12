Podia scoren met muziek en dans

Exterieur van het nieuwe moderne Tivoli Vredenburg. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De (professionele) podiumkunsten beginnen weer meer publiek te trekken. Met name muziek is in trek. Het aantal bezoeken was in 2015 6 procent hoger dan in 2012, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2011 kregen de podiumkunsten te maken met een verhoging van de BTW op toegangskaarten, terwijl er ook nog eens bezuinigingen op de sector werden aangekondigd. Het aantal bezoeken liep in 2012 met 11 procent terug tot 17,1 miljoen.