China’s beroemdste gletsjerjager vindt ijzig graf in ’zijn favoriete waterval’

Wang Xiangjun beklom in de afgelopen jaren tientallen gletsjers en deed daar via filmpjes verslag van. Hij had al zo’n 3 miljoen volgers op sociale media. Zijn filmpjes waarin hij met gevaar voor eigen leven gletsjerspleten en - spelonken bezocht, gingen de hele wereld over en leverde hem de bijnaam ’Gletsjerbroer’ op, meldt The Independent.

Tijdens zijn capriolen viel het hem op dat de conditie van de gletsjers snel achteruit ging. Daar sloeg hij alarm over en al snel was hij ook een veelgevraagd spreker.

Vorige week ging het in Tibet mis. Bij het filmen van een gletjer verloor Wang zijn evenwicht en viel in een ijzig koude waterval. Waarschijnlijk was hij korte tijd daarna dood en bevindt zijn lichaam zich nu onder het ijs van een gletsjermeer. Het lichaam is nog niet gevonden.

Wangs broer heeft in een verklaring op het account van zijn broer bevestigd dat Gletsjerbroer niet meer in leven is. „Mijn broer ligt voor altijd in zijn favoriete waterval.”