Verwarde Haagse man gedwongen opgenomen

De spullen die een verwarde man bij zich droeg bij de hoofdingang van het Tweede Kamergebouw. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De verwarde man die afgelopen donderdag voor commotie zorgde bij de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag, is gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) maandag weten.