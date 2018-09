Verhoevens Elle wint twee Golden Globes

Elle werd in Los Angeles uitgeroepen tot Beste Buitenlandse Film en versloeg daarmee onder meer de gedoodverfde Duitse favoriet Toni Erdmann. Ook hoofdrolspeelster Isabelle Huppert mocht vannacht een Golden Globe in ontvangst nemen als Beste Actrice in een drama.

Lees ook: Verhoeven: ’Echt een verrassing’

In december werd Verhoevens Franse debuut genegeerd bij de toekenning van de European Film Awards. Ook ontbreekt Elle op de shortlist voor de Oscarnominaties in de categorie Beste Buitenlandse Film. Bij de Golden Globes, toegekend door de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), deed zijn verkrachtingsdrama het nu dus aanmerkelijk beter.

Isabelle Huppert speelt in Elle een zakenvrouw die in haar eigen huis door een insluiper wordt overweldigd en verkracht. Ze weigert echter in een slachtofferrol te kruipen, helemaal wanneer haar belager haar begint te stalken.

De 78-jarige Verhoeven was eenmaal eerder genomineerd voor een Golden Globe: in 1980 maakte Soldaat van Oranje kans op het beeldje. Toen viste Verhoeven achter het net. Het is de eerste speelfilm van de Nederlander in tien jaar tijd. De film ging eerder dit jaar in première op het fillmfestival van Cannes en werd ook daar zeer enthousiast ontvangen.