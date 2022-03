LIVE | Vader stak huis in brand waardoor zoon (14) overleed

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

De vader, Martijn den B. zou op 2 november vorig jaar zijn gezin mee de dood in hebben willen sleuren nadat zijn werkgever had ontdekt dat hij miljoenen zou hebben verduisterd. Hij bleek op staande voet ontslagen. Zijn ontslag na de ontdekking van de fraude zou hem een kleine week later ertoe hebben gebracht zijn huis in brand te steken.

Moeder en kinderen verklaren niets te hebben geweten van zijn dubbelleven. Hij ging tot op de laatste dag gewoon naar zijn werk, leek het. Er zouden ook aanwijzingen zijn voor een gokverslaving. De vuurzee, die de moordverdachte met grote hoeveelheden benzine zou hebben ontketend in zijn woning in een nieuwbouwwijk in Assendelft, werd zijn jongste zoon Vigo (14) fataal.

Bekijk ook: Vader familiedrama Assendelft naar Pieter Baan Centrum

Vigo’s moeder en zijn twee broers raakten zwaargewond. De vrouw heeft de relatie met de vader van haar kinderen inmiddels verbroken. De vader wordt moord en poging tot moord op zijn partner en twee andere zoons ten laste gelegd.