Vader stak huis in brand, zoon (14) overleed: ’Welke vader doet zijn kinderen dit aan?’

Woensdag zat er een gebroken man in de verdachtenbank van de rechtbank in Alkmaar die bijna onophoudelijk huilde. In een poging om zichzelf van het leven te beroven stak hij op 2 november 2020 zijn woning aan de Zomerzon in Assendelft in brand met dramatische gevolgen.

Zoon verbrand

Zijn vrouw raakte zwaargewond en overleefde de vuurzee ternauwernood. Een van zijn zoons sprong van de tweede verdieping naar beneden en brak zijn polsen en bekken. Een tweede zoon werd net op tijd door buren met een ladder bevrijd. Voor jongste zoon Vigo kwam hulp te laat. Hij overleed als gevolg van rookvergiftiging en hersenschade door zuurstofgebrek. Zijn lichaam was voor zestig procent verbrand.

Hij had het gevoel alsof hij met zijn rug tegen de muur stond, zei Martijn den B. Hij moest zijn nieuwe VWbus inleveren bij de werkgever die hij voor 2,4 miljoen euro bestal om zijn luxe leven te bekostigen. Er dreigde beslag op zijn huis en bankrekeningen en nog erger: gezichtsverlies tegenover zijn gezin. Het was alsof hij die nacht in een soort trance verkeerde, zei Martijn den B. later tegen de politie. Hij realiseerde zich niet dat zijn gezin in huis was en dacht alleen aan zijn voornemen om zichzelf van het leven te beroven. In het trappenhuis kwam hij na de explosie die hij veroorzaakte met benzine zijn vrouw tegen, maar het leek alsof hij haar niet zag, zei ze. Martijn den B. stormde langs haar heen en sloot zich op in de badkamer.

Daar vond de brandweer hem kort erna. Hij had gehoopt in de badkamer te zullen stikken in de rook. Toen dat niet gebeurde probeerde hij zich met de broekriem van zijn zoon te verhangen aan de handdoekradiator. Die begaf het onder zijn gewicht.

’Als ratten in de val’

Woensdag stond hij terecht voor moord op zijn jongste zoon en poging tot moord op zijn vrouw en twee andere zoons. ,,Uw gezinsleden zaten als ratten in de val. Als u alleen uw eigen leven wilde nemen, waarom bent u dan niet gewoon weggegaan? Waarom bent u niet voor een trein gesprongen? Waarom goot u de benzine niet in de badkamer met u erin?”, vroeg de voorzitter van de rechtbank in een bijna wanhopige poging om Martijn den B. aan het praten te krijgen.

Martijn den B. weet het allemaal niet meer, zegt hij. Of hij wil er niet meer over praten omdat hij accepteert dat hij gestraft zal worden. ,,,,Ik ben schuldig voor mijn daden en daar verdien ik straf voor”, zei hij bij aanvang van de zitting. Dat was zo ongeveer de langste zin die hij uitsprak. Verder klonk er vooral veel gesnik, ,,nee”, of ,,ik weet het niet” vanuit de verdachtenbank.

Martijn den B. zit nu precies in de situatie die hij vreesde. Zijn gezin wil niets meer met hem te maken hebben. Zijn vrouw Petra: ,,Wie is die man met wie ik jarenlang onder een dak heb gewoond? Ik ben gewoon bedonderd door mijn eigen vent. Waarom had hij niet de ballen om zijn problemen op te biechten?” Nu woont ze met haar zoons in een huis van de gemeente en springt het Leger des Heils financieel bij. Petra: ,,We zijn een bijstandsgezin geworden. Maar het ergst is het gemis van mijn jongste zoon. Welke vader doet zijn kinderen dit aan?”

Martijn den B. kon er nauwelijks meer op reageren. Hij huilde met lange uithalen.

De eis van de rechtbank volgt donderdag.