Profiel: Dader Florida hoorde stemmen

Hij gedroeg zich opgewonden en onsamenhangend bij dat bezoek. De politie nam hem mee en onderwierp hem aan een kort psychologisch onderzoek. Hij werd heengezonden omdat hij verward maar ongevaarlijk leek. Hij beweerde geen kwaad in de zin te hebben.

Hulp

Familieleden melden aan persbureau AP dat Santiago al langer psychologische hulp kreeg. Zijn vriendin had de familie ook al gewaarschuwd dat het niet goed ging.

Santiago had in 2010 in Irak gediend. Daar zouden zijn problemen zijn ontstaan, meldt een oom aan Amerikaanse media. In 2014 trad Santiago in dienst bij de National Guard van Alaska, maar daar werd hij ontslagen wegens slecht functioneren.

Motief

Of er sprake is van een terroristisch motief is nog onbekend. Santiago beweerde bij de FBI dat de staat hem via ’mind control’ dwong om gewelddadige video’s van IS te kijken.

Omstanders melden dat Santiago naar het toilet ging nadat hij zijn bagage van de band had gehaald. Zonder een woord te zeggen begon hij op de hoofden van medepassagiers te schieten, ook als die op de grond lagen. Tenslotte gooide hij zijn wapen weg en ging met gespreide armen en benen op de grond liggen. Zonder verzet gaf hij zich over aan de politie.