Tieners toch naar Frankrijk zonder pas

De aanvankelijke eis was dat iedereen vanaf 12 jaar alleen naar binnen kon met een vaccinatiebewijs of negatieve test. Omdat lang niet alle Nederlanders en vooral hun kinderen zijn geprikt, zou een tripje naar la douce France aardig in de papieren lopen. Dinsdagavond kwam de Franse regering daar plots op terug: voor 12-17 jarigen gaat de gezondheidspas eind augustus in.

Het onder Nederlanders zeer populaire vakantieland gaat de coronaregels aanscherpen nadat de besmettingen stegen en gaat gebruikmaken van een gezondheidspas, de „pas sanitaire.”

De Fransen bewijzen met de pas dat ze ingeënt, negatief getest of recent hersteld zijn van het coronavirus. Nederlanders bewijzen dit met de internationale QR-code in hun CoronaCheck-app, maar ook het gele vaccinatieboekje kan gebruikt worden, aldus de ANWB. Met de internationale QR-code kan Frankrijk onder meer zien wanneer en met welk coronavaccin reizigers geprikt zijn. In Frankrijk geldt dat mensen twee weken na hun vaccinatie een gezondheidsverklaring krijgen, alleen mensen met het Janssen-vaccin moeten vier weken wachten.

Uitstapje

De gezondheidsverklaring is vanaf 21 juli vereist als iemand een evenement wil bezoeken waar meer dan vijftig personen aanwezig zijn. Vanaf augustus is het bewijs ook nodig om naar horecazaken, ziekenhuizen en winkelcentra te gaan. Hier worden later mogelijk nog meer locaties aan toegevoegd. Mensen die binnen Frankrijk met langeafstandstreinen, touringcars en vliegtuigen willen reizen, moeten vanaf augustus ook een gezondheidsverklaring hebben. Nederlanders hebben het bewijs ook nodig om het land in te komen.

Vakantiegangers die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd moeten een negatieve PCR-test kunnen tonen, maar of deze na het aanscherpen van de regels niet ouder mag zijn dan 72 of 48 uur is nog onduidelijk. Op dit moment geldt dat de test niet ouder mag zijn dan 72 uur.