RTL5 komt met concurrent voor ’Opsporing verzocht’

Van onze verslaggevers

In het nieuwe RTL5-programma Opsporing NL gaan politie en Openbaar Ministerie met ingang van maandag 30 mei wekelijks aandacht besteden aan actuele opsporingsonderzoeken.

Doel is volgens de politie om tips en informatie binnen te krijgen om zo verdachten op te sporen, misdrijven op te lossen, criminaliteit te voorkomen en Nederland veiliger te maken.

Met behulp van bewakingsbeelden, reconstructies, politiewoordvoerders vanuit heel Nederland en interviews met slachtoffers schetsen presentator Pim Sedee (ook bekend van Telegraaf-video) en politiewoordvoerder Shirien Elsaid de situatie en context waarbinnen een misdrijf heeft plaatsgevonden.

Ze doen dit vanuit verschillende relevante locaties in Nederland en roepen getuigen of kijkers die deze situaties herkennen actief op om de politie te helpen met hun informatie.

Franki Klarenbeek, Coördinator Landelijk Team Opsporingscommunicatie Politie: „Het is voor de politie heel waardevol dat mensen meehelpen in opsporingsonderzoeken. Zij zijn onze extra ogen en oren, voorzien ons van tips en informatie en we weten uit ervaring dat mensen de politie ook graag helpen om zaken oplossen. Zo werken we samen aan een veilig Nederland. We hopen door deze nieuwe samenwerking met RTL ook met behulp van kijkers veel onderzoeken op te kunnen lossen.”