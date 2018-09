Sinterklaascircus gestopt na bedreigingen om Zwarte Piet

Wouter Zuidema had naast het stadion van Sparta in de wijk Spangen een tent opgezet om daar het kinderfeest een keer per dag te vieren met een voorstelling. Vlak voordat het zover was, kreeg hij van zijn opdrachtgever te horen dat hij roetveegpieten moest gebruiken in plaats van de afgesproken ’echte Pieten’. Dit omdat Rotterdam kort daarvoor had besloten dat die stad afscheid gaat nemen van de traditionele Zwarte Pieten.

’Kon niet anders’

„Ik heb dat toen toegezegd, want ik kon niet anders. Als ik had geweigerd, dan had ik niet kunnen komen”, verhaalt Zuidema. „Tijdens de voorstellingen speelden er ’gewone’ Zwarte Pieten.” Dat bleef niet onopgemerkt.

Al bij de opening hadden twee leden van de lokale gebiedscommissie geprotesteerd. Volgens Zuidema hadden ze zelfs eieren op zak om de Zwarte Piet te bekogelen, maar hij liet zijn acteur niet alleen naar buiten gaan.

Ⓒ Facebook

’Tent in de fik’

Vervolgens stroomden de bedreigingen binnen op Facebook. „Steek die kuttent maar in de fik met die racisten”, schreef iemand. Zuidema moest „bespuugd worden” en hij moest maar „eens opletten wat ze met zijn tent zouden doen.”

Contact met de wijkagent leverde hem weinig op. „Als ik aangifte zou doen van bedreiging, zou er niets mee gebeuren, zo is mij verteld.” Na twee dagen vol bedreigingen en beschimpingen besloot Zuidema de handdoek in de ring te gooien. „Ik vond het onverantwoord om verder te gaan.”

’Kinderfeest kapot’

Het verhaal zorgt voor woede bij de grootste lokale partij, Leefbaar Rotterdam. Raadslid Tanya Hoogwerf dient schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur. „De activisten stoppen niet totdat het hele kinderfeest kapot is gemaakt.”

Ondertussen baalt Zuidema vooral dat hij zijn voorstelling niet kan spelen voor de kinderen in de achterstandswijk. Toch keert hij volgend jaar weer terug. „Maar dan wel in een andere stad. Het is nu te kort dag om nog ergens anders terecht te kunnen.”