Fajah Lourens over familiedrama: 'Ik heb het geparkeerd'

Vorig jaar september voltrok zich dat afschuwelijke drama in je familie. Heb je het inmiddels een plek kunnen geven? “Nee, ik heb het geparkeerd, denk ik. Het gaat op zich wel goed met me, maar ik ben extreem veel aan het werk, dag en nacht. Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat dit vluchtgedrag is.”

Kaalgeschoren

“Hard werken is voor mij een manier om niet te hoeven nadenken over wat er is gebeurd met Elfin. Het is zo erg, dat gaat nooit meer weg. Ik kan er ook niet te veel bij stilstaan, want als ik dat doe, kan ik mijn werk niet meer doen. En ik heb ook gewoon kinderen, ik moet overeind blijven staan. Als er een periode aanbreekt dat alles weer wat rustiger wordt met werk, komt er misschien tijd om het echt te verwerken. Ik hoop dat ik dan niet instort.”

Hoe gaat het met je zus?

“Op zich wel goed, voor haar is het veel extremer, natuurlijk. Ze is in Thailand naar een retreat gegaan. Af en toe stuurde ze een fotootje. Kijk deze, had ze net haar hoofd kaalgeschoren. Ze verwerkt het op haar eigen manier. Ze is ook aan het schrijven, een boek over haar leven en wat er is gebeurd...”

