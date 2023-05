’Echtgenote vermoorde Nederlander krijgt 30 jaar cel in Dominicaanse Republiek’

Dat melden media in het Caribische land, op basis van een uitspraak van de rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Puerto Plato. Sylvie Vanbossuyt, die als advocate het Nederlandse slachtoffer eerder bijstond, bevestigt het nieuws. Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak, laat een woordvoerder weten. „De nabestaanden van het slachtoffer ontvangen van ons consulaire bijstand”, voegt hij eraan toe.

Geheime relatie

Jennifer van T. was vanaf het begin hoofdverdachte van het misdrijf, omdat haar verklaringen bij de politie vanaf het eerste moment aan alle kanten rammelden. Ze heeft volgens de rechters de dood van haar man doelbewust gepland, en kreeg daarbij hulp van de andere twee. Met een van hem zou ze een geheime relatie hebben gehad. Volgens de rechters Yakayra Veras, Benecia Rojas en Juan José Jiménez was de echtgenote van onze landgenoot uit op zijn bezittingen, nadat hij had aangegeven van haar te willen scheiden. Ze moet naast haar straf, die ze uit zal zitten in de vrouwengevangenis van Rafey in Santiago, ook een schadevergoeding aan de nabestaanden betalen van vijf miljoen peso, omgerekend zo’n 85.000 euro. De minnaar die ook 30 jaar kreeg moet dit bedrag eveneens betalen, de derde gedetineerde is veroordeeld tot het betalen van ruim 50.000 euro.

Vanbossuyt, een Belgische advocate die al vele jaren in het Midden-Amerikaanse land woont, bevestigt de veroordeling op sociale media. „Gerechtigheid is geschied”, laat ze weten in een kort statement. De Belgische sloot in 2017 ook het huwelijk tussen de twee. Jennifer van T., die altijd heeft ontkend iets met de moord te maken te hebben, postte zelf enkele maanden geleden nog een foto van het bruiloftsfeest op het strand. Dat kwam haar onmiddellijk op enkele scheldwoorden te staan van mensen die reageerden op het bericht.

Moordplan

Roy van Tinteren zou volgens diverse media al ongeveer een jaar na zijn huwelijk willen scheiden van zijn veel jongere vrouw, en had daarvoor opnieuw Vanbossuyt ingeschakeld, maar zijn echtgenote – die de Dominicaanse nationaliteit heeft – weigerde mee te werken. Mede uit vrees berooid achter te blijven, smeedde ze een moordplan. Ze betaalde haar handlangers, die met een gehuurde oranje Hyundai Sonata op pad gingen om de Nederlander in een hinderlaag te lokken. Hij werd ontvoerd toen hij een nachtelijke wandeling maakte, en doodgeschoten in Altos de Cofresi - vlakbij zijn woonplaats Puerto Plata - voor hij de kans kreeg te ontsnappen. Zijn lichaam werd enkele uren later, vol schotwonden, gevonden.