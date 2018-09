Verwarde Haagse man blijft nog vastzitten

De spullen die een verwarde man bij zich droeg bij de hoofdingang van het Tweede Kamergebouw. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De verwarde man die donderdag voor commotie zorgde bij de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag, blijft het weekeinde nog vastzitten. Komende week wordt bekeken of de man nog in de cel moet blijven, weer vrij wordt gelaten of wellicht wordt opgenomen voor zijn psychische problemen.