Russische viceminister, die zich al eens kritisch over oorlog uitliet, wordt ’plots onwel’ in vliegtuig en overlijdt

Koetsjerenko is de zoveelste hooggeplaatste Rus die op mysterieuze wijze komt te overlijden sinds de invasie in Oekraïne. „Koetsjerenko voelde zich ziek toen hij in het vliegtuig zat met een Russische delegatie die terugkeerde van een zakenreis naar Cuba. Het vliegtuig landde in de Russische stad Mineralnye Vody, waar artsen probeerden te helpen”, klinkt het in een statement van het ministerie. Zij voegden eraan toe dat de viceminister niet meer geholpen kon worden.

Volgens zijn familie zou zijn dood gelinkt kunnen worden aan een hartaandoening, maar een gevluchtte Russische journalist geeft mogelijk meer context.

’Fascistische invasie’

Roman Super, een gerenommeerde journalist en documentairemaker, deelde op Telegram dat hij enkele dagen voor hij vorige jaar wegvluchtte uit Rusland nog met Koetsjerenko sprak. In dat gesprek zou de viceminister gezegd hebben dat het voor hem niet mogelijk was om te vluchten. „Het is onmogelijk voor mij om Rusland te verlaten, ze nemen onze paspoorten in beslag. En er is geen wereld waarin ze nu blij zullen zijn met de plaatsvervangende Russische minister na deze fascistische invasie”, citeerde Super de viceminister. „Red jezelf en je familie. Vertrek zo snel mogelijk. Over een jaar herken je Rusland helemaal niet meer. Vertrek en doe het juiste.”

Koetsjerenko zou ook verteld hebben dat hij antidepressiva en verdovende middelen zou nemen. „We worden allemaal gegijzeld. Niemand mag iets zeggen. Anders worden we meteen verpletterd als insecten.”

De viceminister is niet de eerste hooggeplaatste Rus die in mysterieuze omstandigheden verdwijnt of sterft. In het afgelopen jaar stierven verschillende oligarchen, politici en generaals. Sommigen door zelfmoord, al wordt dat in twijfel getrokken, anderen werden plots ziek.