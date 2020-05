Vrouw in Hank dreigt met corona en hoest richting agenten

De 36-jarige vrouw weigerde, in alle vroegte, haar muziek zachter te zetten toen de politie kwam melden dat er klachten over waren gekomen. Agenten besloten het huis binnen te gaan om de geluidsapparatuur in beslag te nemen. De bewoonster verzette zich en sloeg een agent op het hoofd. Bij haar aanhouding riep ze hoestend dat ze corona had. Uiteindelijk is ze met een spuugmasker op naar het politiebureau gebracht.