Rusland wil alles weten van behandeling oppositieleider Navalny

Artsen lopen door de gangen in het ziekenhuis in Berlijn waar oppositieleider Navalny in coma ligt. Ⓒ ANP /HH

MOSKOU - Rusland wil gedetailleerde informatie over de tests die Duitse artsen hebben uitgevoerd op de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Die ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel werd op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Vermoed wordt dat hij is vergiftigd.