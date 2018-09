Vijf bewoners opgepakt na brand opvangcentrum

Ⓒ Jos Schuurman

HÖVELHOF - Vijf bewoners van het opvangcentrum voor vluchtelingen in Hövelhof in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn opgepakt in verband met de grote brand waarbij meer dan vijftig mensen gewond zijn geraakt. Zij worden ervan verdacht matrassen in brand te hebben gestoken, meldde een woordvoerder van de politie van Bielefeld vrijdagochtend.