ProRail moet nog inhaalslag maken: ’Impact ongeval enorm groot’

Utrecht - ProRail slaagt er niet in om alle onbewaakte overgangen te sluiten of veiliger te maken. Hoewel in 2018 de intentie door de spoorbeheerder en het ministerie van Verkeer en Waterstaat werd uitgesproken om in 2023 alle 180 levensgevaarlijke NABO’s (Niet Actief Beveiligde Overgangen) op te heffen of met spoorbomen te bewaken, zijn er nog zeker veertig die niet zijn aangepakt.