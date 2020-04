OM eist 14 jaar cel tegen vrouw voor doodslaan partner in slaap

De man was in haar woning terwijl hij sliep met een hamer op zijn hoofd geslagen. Het DNA van de vrouw was op het moordwapen gevonden. „De geweldshandelingen kenden een lange aanloop”, aldus de officier van justitie. Nadat de man bij Van B. in Doornenburg was ingetrokken, liet zij haar familie en vrienden weten dat hij zich agressief gedroeg en haar en haar familie bedreigde.

Persoonlijkheidsstoornis

Tijdens de fatale avond was de ruzie zo heftig dat de buren de politie belden. De vrouw vertelde de agenten dat ze bij haar partner weg zou gaan door te verhuizen, maar nog niet die avond. „Toen de man sliep, bedacht de vrouw dat hij haar nooit zou laten gaan. Ze pakte een hamer en sloeg hem meerdere keren op zijn hoofd”, aldus de officier. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw een persoonlijkheidsstoornis heeft, ze zou verminderd toerekeningsvatbaar zijn.

De rechtbank in Arnhem doet op 4 mei uitspraak.