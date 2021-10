Premium Het beste van De Telegraaf

'Gevoelige wagens, je belandt zo in de sloot' Minder subsidie voor elektrisch rijden

Door Sharon Story en Sjors ten Tije Kopieer naar clipboard

Kevin ter Beek (26): „Als ik in mijn Volvo het gas intrap gaat de motor ronken en voel ik aan alles dat ik een auto zit. Dát noem ik rijcomfort. Die ervaring mis ik in een elektrische auto.” Ⓒ Robert Hoetink

Bij steeds meer particulieren speelt de vraag of de volgende auto al een volledig elektrische moet zijn. Is dit het moment om er een aan te schaffen? Wie bovengenoemde vraag te letterlijk beantwoordt, zegt nee. Want de subsidiepot is leeg tot volgend jaar. Particulieren komen bij de aankoop van een nieuwe of gebruikte elektrische auto pas na de jaarwisseling weer in aanmerking voor een subsidie.