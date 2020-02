Tien doden door corona in Italië

Ook in Kroatië en Zwitserland voor het eerst een besmetting geconstateerd.

Twee coronabesmettingen in wintersportgebied Tirol.

Ook coronabesmetting in Italiaanse regio Toscane.

Dinsdagochtend eerste besmetting vastgesteld in Zuid-Italië.

Toscane

Een van de twee besmettingsgevallen in Toscane betreft een toerist in de stad Florence.

Oostenrijk

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn twee gevallen van het coronavirus geconstateerd. Deelstaatspremier Günther Platter heeft dit bevestigd. Het gaat om twee mannen van 24 jaar oud uit Innsbruck. Tirol behoort tot de populairste wintersportgebieden van Europa.

De twee patiënten hebben lichte koorts en hebben het virus waarschijnlijk in aangrenzend Italië opgelopen, meldden Oostenrijkse media. Het zijn de eerste gevallen in het Alpenland. In de stad Linz, in het noorden van het land, is mogelijk ook sprake van een besmettingsgeval. Maar dat is nog niet door het onderzoek bevestigd.

Spanje

In de Spaanse kustregio Catalonië is voor het eerst een besmetting vastgesteld met het nieuwe coronavirus. Eerder waren al besmettingen gemeld op het Spaanse eiland Mallorca en op de Canarische Eilanden, maar het virus heeft nu ook het Spaanse vasteland bereikt.

De gezondheidsautoriteiten in Catalonië komen dinsdagmiddag tijdens een persconferentie met meer informatie, berichten plaatselijke media.

Kroatië

In Kroatië is ook voor het eerst een besmetting geconstateerd. Het gaat hier volgens premier Andrej Plenkovic eveneens om een jongeman. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Zagreb. De patiënt was tussen 19 tot 21 februari in Milaan.

Zwitserland

Het coronavirus heeft het Italiaans sprekende deel van Zwitserland bereikt. Daar is de eerste besmetting in Zwitserland vastgesteld. De minister van Gezondheid, Alain Berset, zei tegen journalisten dat het land goed is voorbereid en de regering de toestand scherp in de gaten houdt. Het virus is geconstateerd bij een 70-jarige man in het zuidelijke kanton Ticino. Hij moet het nieuwe coronavirus hebben opgelopen op een bijeenkomst half februari in Milaan.

Dagelijks gaan bijna 70.000 mensen van Italië naar het Italiaans sprekende Ticino om er te werken. Volgens Berset zijn er geen reisbeperkingen van kracht. Ticino ligt als een soort inham in de Italiaanse regio Lombardije. Daar zijn in Italië de meeste gevallen van het coronavirus geconstateerd.

Zuid-Italië

In Zuid-Italië werd dinsdagochtend ook een geval van het coronavirus gemeld. Het gaat om een vrouw uit de Noord-Italiaanse stad Bergamo. Autoriteiten in de Siciliaanse stad Palermo zeiden dat ze positief testte op het virus. Ze is in een ziekenhuis opgenomen met griepverschijnselen en in quarantaine geplaatst.

Noord-Italië

De zwaarst getroffen regio is Lombardije waar tot nu toe 212 mensen positief hebben getest op de aanwezigheid van het coronavirus. Tien mensen zijn in Italië aan het virus overleden. Meer dan tweehonderd Italianen zijn besmet geraakt.

Premier Giuseppe Conte zei dinsdag dat Italië een veilig land is voor toerisme, ’waarschijnlijk veiliger dan vele andere,’ zei hij tijdens een persconferentie.

Bekijk ook: Nederlanders op Tenerife 14 dagen in quarantaine na coronabesmetting Italiaan

In tien Europese landen

Het uit China afkomstige virus is nu in tien landen van de Europese Unie opgedoken. Het gaat om bijna 340 gevallen waarvan er vijftig buiten Italië zijn geconstateerd.

Van die vijftig patiënten is er een in Frankrijk overleden en zijn er nog dertien ziek. In Italië zijn al zeven doden door het virus gevallen en is slechts een patiënt genezen.

In het noordwesten van Engeland is dinsdag een school gesloten na de terugkeer van een groep scholieren en leraren die in Italië op skivakantie was geweest, berichtte SkyNews. Het schoolhoofd wil „het risico van besmetting tot een minimum beperken” en houdt de school in Northwitch voor de rest van de week dicht.

