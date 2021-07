Man zwaargewond na steekpartij in Den Bosch, beroving in Roermond

Agenten ter plaatse na een vermoedelijke ruzie en daaropvolgende steekpartij in Den Bosch. Ⓒ FPMB Bart Meesters

DEN BOSCH - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur gewond geraakt door een steekincident op de Acaciasingel in Den Bosch. Het slachtoffer is volgens de politie met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook in Roermond was het raak.