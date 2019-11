Vrachtwagen ramt stilstaand verkeer, rouwauto zwaar beschadigd

Reden voor het ongeluk is waarschijnlijk de dichte mist. Lokaal in Groningen is het zicht minder dan tweehonderd meter. Aan het begin van de middag reed een vrachtwagen in op een file voor een openstaande brug, en daarbij raakten acht auto’s beschadigd. ,,Mijn medewerker is gelukkig ongedeerd”, vertelt Jan Hiemstra van het bedrijf Hiemstra Houtbouw, waarvan een auto betrokken was bij het ongeluk. ,,De schade is wel flink.”

Ⓒ ProNews Producties

Wel vertelt Hiemstra, evenals een andere ooggetuige, dat er in de zwaar beschadigde rouwauto op het moment van het ongeluk geen kist lag. De politie bevestigt dat er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. ,,De hoedanigheid van hun letsel is onbekend”, aldus een woordvoerder.