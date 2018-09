Veel schade, maar geen letsel door stormvloed

De stormvloed, veroorzaakt de zware depressie Axel, was de hoogste sinds 2006. Tot middernacht steeg het water, hier en daar tot 1,8 meter boven het normale peil. Daarna begon het te zakken. Op veel plaatsen stond het in de ochtend nog ongeveer een meter hoger dan normaal, maar het gevaar was geweken, zei een woordvoerder van de Dienst voor Zeescheepvaart en Hydrografie (BSH).

Elders in Duitsland zorgde Axel voor verkeersoverlast door sneeuw en ijzel. Dan kan nog wel even voortduren, want de aanvoer van koude poollucht blijft. In Lapland daalde de temperatuur woensdagnacht tot 40 graden onder nul. In Duitsland gaat het vrijdag overdag 8 graden vriezen, 's nachts kan het afkoelen tot -25. Zaterdag wordt in het midden en oosten nog meer sneeuw verwacht.

Een schatting van de schade kon nog niet gegeven worden.