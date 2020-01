Dief op scootmobiel jat zware tegels: ’Wat een brutale knakworst’

Martin de Beukelaer zag op beveiligsbeeld de dief in zijn scootmobiel. Ⓒ Eigen foto's

Almere - In Almere is een scootmobielrijder als dief actief. Hij griste deze week liefst zestien tegels uit de voortuin van Martin de Beukelaer weg. En die is stomverbaasd. „Ongelooflijk dat iemand het lef heeft om dit te doen!”