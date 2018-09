Amsterdamse economie wint nog van Rotterdam

Eén bekentenis vooraf: de schrijver van dit stuk heeft een Rotterdamse moeder, en woont sinds vier jaar zelf in ’010’. Met veel plezier.

Inkomen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is er helder over: Amsterdammers verdienen in doorsnee meer dan Rotterdammers. Het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen – gecorrigeerd dus voor samenstelling en grootte van huishoudens – ligt grofweg €2000 per jaar hoger in de hoofdstad.

Amsterdam – Rotterdam 1-0

Werkloosheid

Rotterdam arbeidersstad? Niet echt. De crisis heeft de havenstad hard geraakt: bijna één op de acht Rotterdammers zit tegen zijn zin werkloos thuis. Dat zijn er 37.000, liefst 2000 méér dan in Amsterdam. Nu ligt het werkloosheidspercentage in de hoofdstad altijd al iets lager, maar zo groot als vorig jaar is het verschil lang niet geweest.

Amsterdam – Rotterdam 2-0

Wonen

De huizenmarkt in Amsterdam staat aan te branden, zo veel is wel duidelijk. Een gemiddeld Rotterdams huis gaat voor 30% minder van de hand dan een woning binnen de A10. Nog een voordeeltje voor de Rotterdammer: die is 34,9% van zijn inkomen kwijt aan woonlasten. In Amsterdam is dat 36,7%.

Amsterdam – Rotterdam 2-1

Investeringen

Na een aantal jaar waarin het geld van bedrijven naar de regio Rijnmond stroomde als water door de Nieuwe Maas, wordt er nu weer in de regio Groot-Amsterdam geïnvesteerd. Je zou haast zeggen dat 010 wel ongeveer af is.

Amsterdam – Rotterdam 3-1

Economie

Trotse Rotterdammers moeten deze maar overslaan: in de regio Groot-Amsterdam, die loopt van Schiphol tot Volendam en van Aalsmeer tot Purmerend, wordt al bijna twee keer meer verdiend dan in de Rijnmond, die zich overigens uitstrekt van Goeree-Overflakkee tot aan Lansingerland. Het bruto regionaal product per hoofd van de bevolking staat in ’010’ en omgeving al jaren stil.

Amsterdam – Rotterdam 4-1

Gezondheid

De knock-out van de hoofdstad komt van het medicijngebruik. De mare gaat dat in 020 veel pillen worden geslikt, maar die komen dan niet van huisarts of GGD. In 2014 kreeg 67,76% van alle Rotterdammers een of ander geneesmiddel voorgeschreven, tegen 61,66% van alle Amsterdammers.

Eindstand: Amsterdam – Rotterdam 5-1

Het gaat de Amsterdammers die (volgens het Parool) in Rotterdam willen wonen dus vermoedelijk vooral om de huizenprijzen in de Maasstad. Of misschien, heel misschien, willen ze gewoon wonen in de stad van de aanstaand landskampioen voetbal.