Rutte waarschuwt voor hogere belastingen: ’Lastenverzwaringen onvermijdelijk’

Het kabinet onderhandelt momenteel met coalitiepartijen over enorme gaten in de begroting. Bedragen van meer dan 10 miljard euro circuleren. Dinsdag zijn daar gesprekken over gevoerd. Donderdagavond worden die gesprekken voortgezet, later volgen nog gesprekken met oppositiepartijen.

Maar Rutte geeft nu alvast een ’winstwaarschuwing’: hij verwacht dat de belastingen omhoog gaan. „Ik ga er vanuit dat er ook lastenverzwaringen in zitten. Dat is onvermijdelijk.” De premier spreekt van ’hele grote problemen’ met de begroting. „Voor de burger is het nog de vraag wat de precieze effecten zijn. We kijken nog naar de verdeling tussen burgers en bedrijven.”

Financiële tegenvallers

Er zijn meerdere manieren om de financiële tegenvallers weg te werken. Er kan worden bezuinigd, of het begrotingstekort kan worden opgehoogd. De derde optie is om de belastingen te verhogen. Het is voor het eerst dat Rutte nu hardop zegt dat dit in het verschiet ligt.

De oorlog in Rusland schopt het financiële plaatje in Nederland door de war. Er zijn miljarden nodig om gasvelden te vullen, om minder afhankelijk van Rusland te worden. En de Tweede Kamer vraagt om (nog meer) extra Defensie-uitgaven. Om de Eerste Kamer, waar de coalitie in de minderheid is, tegemoet te komen is er geld nodig voor het laten meestijgen van de AOW (bijna 2,5 miljard per jaar) en het toch niet bezuinigingen op de jeugdzorg (0,5 miljard per jaar).

Spaartaks

Ook heeft de hoogste rechter eind vorig jaar een streep door de spaartaks gezet. Om een brede groep spaarders en vermogenden te compenseren is naar verluidt 7 miljard euro nodig. Daarnaast is nog de vraag hoe de belasting de komende jaren geïnd moet worden. Vanuit Brussel is er een dubbele tegenvaller: Nederland krijgt minder uit het coronaherstelfonds, maar moet wel meer geld afdragen aan de EU.

Toch is er nog wel een lichtpuntje, meldt de premier. „In de regeringsplannen zit nog wel een pakket van 3 miljard euro voor de middengroepen. Dat is een lastenverlichting, die nog ingevuld moet worden. Die lastenverlichting zit nu in de arbeidskorting, maar moet nog helemaal worden uitgewerkt.”