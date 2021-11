Opnieuw onrustig in Roosendaal, acht aanhoudingen

Volgens regionale media brak er ook brand uit bij een kinderdagverblijf in de wijk. Mogelijk ontstond die nadat er vuurwerk naar binnen was gegooid. De Mobiele Eenheid kwam er aan te pas om de onlusten de kop in te drukken.

Het was voor de tweede avond op rij onrustig in Roosendaal. Zondagavond werd er brand gesticht bij een basisschool in Langdonk en op meerdere plaatsen vuurwerk afgestoken. De wijk werd toen enige tijd afgesloten om te voorkomen dat de groep relschoppers zou groeien. Veertien mensen zijn zondag aangehouden. Ze variëren in leeftijd van 15 tot 26 jaar, maar onder de verdachten is ook een 51-jarige vrouw. De relschoppers lijken de strengere coronamaatregelen aan te grijpen als excuus voor het geweld, zei een politiewoordvoerder.

Burgemeester Han van Midden sprak maandagavond van een lik-op-stuk-beleid en noemde de rellen „onacceptabel.” „We ontdoen de groep relschoppers van de harde kern en stoppen niet met onze aanhoudende acties tegen hen”, stelde hij in een verklaring.