Politie doet beroep op ouders na rellen in Roosendaal: jongste verdachte 13 jaar

Ondertussen is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden van de rellen. In totaal zijn 22 arrestaties verricht, maar voor brandstichtingen bij een school en kinderdagverblijf en de vernieling van ruiten van een andere school is nog niemand opgepakt. De politie vermoedt dat er mensen zijn die meer weten over de vandalen, maar dit nog niet hebben doorgegeven. „De brandstichtingen en vernielingen hebben een grote impact op de lokale gemeenschap”, aldus de politie.

VIDEO: Relschoppers in Roosendaal richtten hun woede onder andere op een basisschool. Door brand in een lokaal moest de school maandag de hele dag gesloten blijven. De directeur en de burgemeester zijn vol onbegrip.

Afgelopen zondagavond werden veertien verdachten in de leeftijd van 15 tot en met 51 jaar aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en/of openlijke geweldpleging. Maandagavond werden nog eens acht verdachten gearresteerd, onder wie kinderen van 13, 14 en 15 jaar. Vijf verstoorden de openbare orde. Zij zijn net als de zondagavond opgepakte verdachten inmiddels weer op vrije voeten. Tegen deze 19 verdachten is proces-verbaal opgemaakt.

Drie Roosendaalse jongens van 15 en 16 jaar zitten nog wel vast. Zij werden maandagavond op de Reginadonk aangehouden op verdenking van brandstichting, nadat daar snoeiafval in brand was gestoken waardoor ook een boom in de buurt van een bedrijfspand vlam vatte. De brandweer heeft het vuur geblust.

Dinsdag bleef het volgens de politie betrekkelijk rustig in Roosendaal, hoewel er wel een bushokje aan de Amberberg met zwaar vuurwerk werd opgeblazen. De daders wisten te ontkomen.

Burgemeester Han van Midden sprak eerder van een lik-op-stuk-beleid en noemde de rellen „onacceptabel.” „We ontdoen de groep relschoppers van de harde kern en stoppen niet met onze aanhoudende acties tegen hen”, stelde hij in een verklaring.