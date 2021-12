Minister wil dure merkkleding in gevangenissen beperken

Dat zegt demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) te willen onderzoeken, nadat VVD-Kamerlid Ellian om opheldering vroeg. „We zien dat dure kleding niet alleen naar binnen wordt gebracht om het zelf te dragen, maar ook als een soort handelswaar om daarmee diensten af te kopen van andere gedetineerden.” Dat is het belangrijkste bezwaar van Dekker om paal en perk te stellen aan merkleding in de bajes. „Dat wil je natuurlijk voorkomen, want daarmee wordt voortgezet crimineel handelen mogelijk gemaakt.”

De VVD-bewindsman zegt dat bovendien de dynamiek op een afdeling verandert als sommige criminelen in loeidure outfits paraderen. „Wij zien dat dure merkkleding in gevangenissen statusverhogend werkt, de vraag is: moet je dat willen?” Sommige gevangenen lopen er volgens de minister bij met het idee ’kijk mij eens in de meest dure spullen lopen’. „Dat betekent wat voor de dynamiek op een afdeling, maar we zien ook dat het wordt gebruikt als handelswaar.”

Een direct verbod op alle merkkleding komt er nog niet. „Zo ver ben ik nog niet”, zegt Dekker. Maar hij wil wel wat veranderen aan de manier waarop nu alle kleding maar naar binnen kan worden gebracht. „Dat kan nu natuurlijk omdat gevangenen hun eigen kleding mogen dragen in onze gevangenissen, daarom gaat dat nu een op een naar binnen.” Daar moet volgens hem een eind aan komen nu peperdure kledij wordt ingezet voor foute zaken. „Als je dat constateert vind ik het heel logisch dat je er naar kijkt of je dat wil beperken.”