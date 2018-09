Wintersporter kan borst natmaken voor terugweg

Op veel plaatsen daalt het kwik tegen het weekeinde tot min 10 en plaatselijk nog kouder. Een woordvoerder van de ANWB waarschuwde woensdag alvast voor accuproblemen als gevolg van de kou.

„Het is verstandig om nu al te controleren of de auto het nog doet door een stukje te rijden”, adviseerde hij. Dieselrijders doen er goed aan om op hun vakantiebestemming te tanken. „Er zit daar een toevoeging in de diesel waardoor die minder snel gaat vlokken door de kou.”

Vanaf vrijdag verwacht de ANWB topdrukte. „Bij onze Duitse zusterorganisatie ADAC is de wachttijd nu al opgelopen tot negentig minuten. Het is vrijdag ook nog Driekoningen.” Dan hebben veel mensen vrij. Ook de VID verwacht grote problemen. „Vooral de combinatie van sneeuw en veel wind is funest.”

De Duitse Weerdienst heeft code rood afgegeven voor een groot deel van het zuiden. Dat is overigens niet de hoogste waarschuwingscategorie; boven rood staat nog paars voor „extreem weer.”