Doden (60 en 60) bij ongevallen op twee Gelderse N-wegen

WINSSEN - Een 60-jarige man uit West Maas en Waal is donderdagochtend omgekomen door een ernstig verkeersongeluk op de provinciale Maas en Waalweg in de buurt van Nijmegen. Hij reed in een personenauto. Twee andere bestuurders raakten lichtgewond, zij zaten samen in een voertuig. Het gaat om een man van 76 en een vrouw van 75 uit Beneden-Leeuwen (Gelderland).

