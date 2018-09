Vier jaar cel voor fataal ongeluk

De man heeft ook een rijontzegging voor vijf jaar gekregen.

De Litouwer reed met zijn VW Golf afgelopen zomer op A50 ter hoogte van Sint-Oedenrode en haalde daar auto's links, rechts en over de vluchtstrook in. Bij een van die manoeuvres raakte hij de Ford Ka van de vrouw, die over de kop sloeg en in de berm belandde. Ze overleed aan de gevolgen van de botsing.

Uit onderzoek bleek dat de veroorzaker flink had gedronken. De Litouwer verzette zich bovendien tegen zijn aanhouding en beledigde agenten. Drie dagen voor het dodelijk ongeluk was hij ook al betrokken bij een verkeersongeluk in Wijchen, waar hij de plaats van het ongeval verliet.