Noodweer in Japan: veel regen en grootschalige evacuaties

Boven Japan pakken zich zware onweerswolken samen, melden Japanse media. De weerdiensten raden mensen aan om de lucht goed in de gaten te houden en zichzelf zo mogelijk in veiligheid te brengen. Het slechte weer wordt vooral veroorzaakt door de voormalige tyfoon Mawar, inmiddels afgezwakt tot een tropische storm, die Japan nadert. Het is ongewoon vroeg in het jaar voor een tyfoon.

In de kleine stad Tosashimizu in Kochi viel volgens NHK in twaalf uur tijd 350,5 millimeter regen, en in het oostelijker gelegen Yuasa 74 millimeter in een week tijd. Naast de zware regenval kan het ook hard gaan waaien, mogelijk met hoge golven of aardverschuivingen tot gevolg.