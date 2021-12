Uniek: coldcaseteam politie Rotterdam jaagt met hologram op zedenverdachte

Het is voor de politie voor het eerst dat een hologram, een driedimensionale beeltenis van de verdachte, voor opsporingsdoeleinden wordt gebruikt in Nederland. Agenten gaan vrijdag en volgende week met het hologram de straat op in de hoop dat mensen de beeltenis van de man herkennen.

„Wij hebben een driedimensionale weergave gemaakt op basis van de beschrijvingen die de slachtoffers hebben gegeven van de verdachte. Dat laten wij zien op een holobox. Daarmee gaan wij vrijdag naar Vlaardingen om in winkelcentrum De Loper het beeld van de man te laten zien. Maandag en dinsdag staan wij in Schiedam bij het Hof van Spaland”, zegt politiewoordvoerster Elianne Mastwijk.

Dna

Het Rotterdamse coldcaseteam zet met de nieuwe aanpak alles op alles om de dader elf jaar na dato alsnog achter de tralies te krijgen. Van de nog onbekende man heeft de politie al wel het dna, maar dat leidde nog niet tot zijn opsporing. „De dader heeft zijn dna achtergelaten. Dit hebben we opnieuw door de databank voor strafzaken gehaald. Helaas is er met het dna-profiel van de verdachte nog geen hit, ook niet met eventuele verwanten van hem”, zegt teamleider René Bergwerff van het coldcaseteam.

In 2010 werden Vlaardingen en Schiedam opgeschrikt door de gruwelijke zedenmisdrijven. Het leven van drie meisjes, in de leeftijd van 13 en 15 jaar, werd totaal overhoopgegooid toen ze in 2010 thuiskwamen uit school en hun fiets in de kelderbox wilden zetten. „Een onbekende man benaderde de meisjes met een smoes. Twee van hen werden onder bedreiging van een mes seksueel misbruikt. Een derde kon ontsnappen”, vertelt de politie.

Het eerst slachtoffer werd op 31 augustus 2010 seksueel misbruikt in de kelderbox van haar flat aan het Bachplein in Schiedam. Dezelfde dader sloeg opnieuw toe op 20 september bij een kelderbox van een flat aan de Koninginnelaan in Vlaardingen. Een uur later poogde hij weer zijn slag te slaan, toen hij een derde meisje aansprak omdat hij een fietspomp wilde. Dit gebeurde in de kelderbox van een flat aan de Lissabonweg, eveneens in Vlaardingen. Dit meisje wist te ontkomen.

’Bijzondere stem’

Volgens de politie is de dader een man met een lichte huidskleur die in 2010 tussen de 35 en 45 jaar oud was. „Hij is nu mogelijk tussen de 46 en 56 jaar oud”, stelt de politiewoordvoerster. Hij droeg destijds een spijkerpetje, instappers, vermoedelijk een blauw fleecevest met een lichte horizontale streep en had een bril. Volgens de politie viel vooral zijn buikje op en hij had vermoedelijk destijds al weinig haar.

„Ook opvallend was zijn bijzondere stem. Hij verplaatste zich op de fiets en de plaatsen delicten liggen niet ver uit elkaar.” Het coldcaseteam vermoedt dan ook dat de man in 2010 in de omgeving woonde. Er is destijds een compositietekening gemaakt, die niet leidde tot zijn identiteit.

Het bijzondere hologram is gemaakt door het Expert Team Visualisatie en Reconstructie van de politie. „Dit is gedaan met nieuwe beeldtechnologie. Hierdoor lijkt het ’levensecht’.” De slachtoffers zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het hologram.

„Er heeft onlangs een confrontatie met het beeld plaatsgevonden. Dat is onder begeleiding van een klinisch psycholoog gebeurd. Op deze manier hebben ze de dader kunnen ontmoeten en hebben ze hun verhaal kunnen doen over wat deze afschuwelijke gebeurtenis met hun leven heeft gedaan.”

’Helend’

Dr. Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld begeleidde de slachtoffers. „Zo’n confrontatie kan helend werken voor de slachtoffers. Ze kunnen zich uiten zonder dat de dader iets kan terugzeggen. Het is ook een moment waarop ze angstgevoelens waar ze misschien al jaren onder lijden, kunnen loslaten.”

Tijdens deze confrontatie zei een van de slachtoffers: „Ik kan nu naar hem kijken als volwassene, en niet meer als een meisje. Ik voel nu vooral boosheid.” Een ander gaf aan: „Als ik hem nu zou tegenkomen, dan weet ik dat ik niet meer bang ben.”

De Rotterdamse politie laat de beelden van de verdachte en de emotionele confrontaties en de interviews met de drie slachtoffers dinsdag zien in Opsporing verzocht. De politie sluit niet uit in andere zaken ook een hologram van verdachten te laten maken. „We hebben de technologie in huis”, aldus Mastwijk.