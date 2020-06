Wilders eist: ’Maak gesprek Grapperhaus en Halsema openbaar’

Dat eist PVV-leider Geert Wilders. Hij heeft een spoedverzoek ingediend bij premier Rutte en minister Grapperhaus om dat nog voor het debat over het coronavirus donderdagmiddag voor elkaar te krijgen. De oppositieleider vindt het niet uit te leggen dat Grapperhaus tot op heden alleen een eigen samenvatting van dat contact wereldkundig heeft gemaakt. „Natuurlijk moet dat gesprek openbaar worden gemaakt, want het zijn geen privéberichten”, zegt Wilders.

De PVV’er vindt het van groot belang om te achterhalen hoe het kon gebeuren dat duizenden naar de Dam kwamen, waarbij de coronamaatregelen massaal werden geschonden. „Het gesprek is inhoudelijk zeer relevant om te kunnen doorgronden wat er maandag precies is gebeurd.” Volgens Wilders is er nu sprake van ’schimmigheid’ en ’om zich heen slaan van Halsema’. „En iedereen de schuld geven behalve zichzelf.”

Burgemeester Femke Halsema loopt achterlangs bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Ⓒ ANP

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de communicatie op z’n vroegst delen na het spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad. Volgende week moet Halsema verantwoording afleggen in de Stopera. Of de informatie echt met de buitenwereld én de Kamer wordt gedeeld, hangt af van de GroenLinks-burgemeester. Zij moet toestemming geven, bevestigt een woordvoerster van Grapperhaus. „Daar is een zienswijze voor nodig.”

Berichtje

Dinsdag kwam tijdens het wekelijkse vragenuurtje aan het licht dat de GroenLinks-burgemeester rond 17.05 uur per telefoon een berichtje heeft gestuurd aan de minister om uitleg te geven over de situatie op de Dam. De demonstratie tegen racisme was op dat moment nog gaande.

In de Kamer verklaarde Grapperhaus dat hij, op basis van wat Halsema deelde, heeft laten weten begrip te hebben voor het standpunt van de stadsbestuurder om een confrontatie tussen politiemensen en demonstranten te voorkomen. De CDA-bewindsman was op dat moment aan het wandelen door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Later op de avond haalde hij alsnog snoeihard uit naar de uit de hand gelopen situatie in de hoofdstad.

Haagse bronnen melden dat Grapperhaus later op de avond nog een keer contact had met Halsema. De toon zou toen minder begripvol zijn geweest. De minister heeft dinsdag zelf gezegd dat hij de communicatie wil vrijgeven. „Ik zou er van mijn kant geen enkel bezwaar tegen hebben om de correspondentie aan te leveren”, aldus Grapperhaus in de Tweede Kamer.

Bekijk ook: Hoe Halsema zich in de nesten werkt

In coalitiekringen is met verbazing gekeken hoe de PvdA het contact tussen de twee opwierp tijdens het wekelijkse vragenuur. Een CDA’er sneert: „Die informatie hebben ze niet van een vreemde.”