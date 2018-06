Utrecht CS alleen toegankelijk met ov-chip

De NS wil de reizigers hiermee laten wennen aan gesloten poortjes. De afsluiting moet zwartrijders uit de treinen weren en zorgt voor een veiliger station. Ook vergeten reizigers dan niet meer om uit te checken.

Tot nu toe was een kwart van de incheckpoortjes op het station nog geopend. Niet alleen gehaaste treinreizigers, maar ook voetgangers gebruikten de stationshal als snelle route naar Hoog Catharijne en de Jaarbeurs. Volgens RTV Utrecht moeten zij nu via het ’stationsbalkon’, het deel naast de stationshal waar geen ov-chipkaart nodig is.

Veruit de meeste stations zijn nu alleen nog toegankelijk met een ov-kaart waarop tenminste 10 euro staat. Toen Rotterdam CS eerder op slot ging voor mensen zonder ov-pasje, sprongen mensen over de poortjes. Of het er in Utrecht net zo aan toegaat, is nog even de vraag. De NS wil dat uiteindelijk op 82 stations toegangspoortjes komen.

Op basis van de uitkomsten van de proef besluit de NS wanneer alle poortjes dicht gaan.