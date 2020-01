Man koopt bank voor drie tientjes, treft 43.000 dollar aan in kussens

Volgens winkelmanager van kringloopwinkel ReStore in Owosso heeft Kirby het zelf niet breed, maar besloot hij toch de eerlijke vinder uit te hangen. „Hij had het geld goed kunnen gebruiken. Maar: ’dit is niet van jou’, had God hem ingegeven”, zo vertelt winkelmanager Rick Merling aan ABC News.

Afgelopen week ontmoette de eerlijke vinder de vorige eigenaars van de bank om het geld terug te geven. Winkelpersoneel had het gezin opgebeld om te vertellen dat zij iets hadden wat ’ze vast terug wilden zien.’

’Heel grote schok’

„Het was een heel, heel grote schok voor hen”, aldus manager Merling. „Ik denk dat ze hadden gehoopt dat het wat foto’s zouden zijn. Ze hadden nooit kunnen dromen dat het om geld ging”, voegt hij daaraan toe.