Kirgizië: verdachte is niet de dader

Op Turkse nieuwssites en op sociale media werden foto’s van het paspoort van de 28-jarige man geplaatst. Die zouden door de Turkse politie zijn geleverd, maar officieel heeft de politie geen details naar buiten gebracht.

Kirgizië zegt de man samen met Turkse agenten te hebben ondervraagd. Hij zou niets te maken hebben met het bloedbad waarbij in de nieuwjaarsnacht 39 mensen omkwamen.

Getrainde guerillastrijder

De schutter, die in opdracht van Islamitische Staat gehandeld zou hebben, is op bewakingsbeelden goed te zien. Volgens veiligheidsexperts lijkt het erop dat de man ervaring heeft met guerillastrijd. „Hij heeft zeker al eens eerder gevochten,” zegt een van hen tegen Reuters. „Wellicht heeft hij in Syrië gestreden.”

De dader is nog steeds voortvluchtig. Naast beelden uit de nachtclub en de andere bewakingsbeelden heeft de politie ook een videoselfie naar buiten gebracht die door de dader gemaakt zou zijn. Te zien is hoe hij zwijgend over het Taksimplein loopt.

Islamitische Staat heeft de aanslag maandag opgeëist. In een verklaring spreekt het terreurleger van een aanval op christenen die een ’heidens feest’ vierden en van wraak voor de Turkse bemoeienis in Syrië.

Volgens de krant Haberturk wijst het politieonderzoek erop dat de dader vanuit Syrië het land is binnengekomen. Hij zou samen met zijn vrouw en kind naar de stad Konya zijn gereisd om geen aandacht te trekken.

De Turkse overheid heeft nog niets losgelaten over de details van het onderzoek. Een woordvoerder kon maandag wel melden dat de man bijna geïdentificeerd was nadat vingerafdrukken en beelden waren veiliggesteld.