Rutte bij parade op Franse nationale feestdag

Macron en Rutte op archiefbeeld. Ⓒ AFP

DEN HAAG - Premier Mark Rutte en minister Ank Bijleveld (Defensie) zijn zondag in Parijs voor de viering van de Franse nationale feestdag Quatorze Juillet. Op deze 14e juli is er in de Franse hoofdstad traditioneel een grote militaire parade op de beroemde laan Champs-Élysées.