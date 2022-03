SpaceX verliest veertig gloednieuwe satellieten in geomagnetische storm

Het bedrijf stuurde op drie februari een groep van 49 Starlink-satellieten de ruimte in. Op 4 februari bereikte een massa geladen deeltjes de aarde, waardoor de temperatuur van de toplaag in de atmosfeer steeg en de luchtdichtheid toenam. Dit resulteerde in een luchtweerstand die vijftig procent hoger was in vergelijking met eerdere lanceringen, zegt het bedrijf in een eerste analyse. Helaas deed deze hogere luchtweerstand een groot deel van de satellieten in een lage baan om de aarde de das om: ze verbrandden en vielen terug de damkring in.

Veilige modus

Het lukte het bedrijf niet om de satellieten tijdens de vlucht uit de ‘veilige modus’ te halen, waardoor het niet mogelijk was om de baan te verhogen en aan de storm te ontsnappen. De negen resterende satellieten waren al verder en ontsprongen de dans.

De komende jaren neemt de activiteit van de zon toe, met de piek in 2025 en 2026, schrijft The Independent. Dit betekent dat een bedrijf als SpaceX de komende jaren meer last van deze stormen gaat krijgen, schrijft de Britse krant. Gelukkig kunnen zij problemen voorkomen door het weer goed te controleren en lanceringen eventueel uit te stellen.